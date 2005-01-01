Американский самолет наблюдения признан бессильным перед российскими ЗРК

Министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что самолет дальнего наблюдения Northrop Grumman E-8 Joint STARS не сможет противостоять российским и китайским зенитным комплексам.

«У российских и китайских ракет класса «земля-воздух» большая дальность, и самолет будет сбит в первый же день конфликта», – цитирует Air Force Times Уилсон.

По ее словам, американским ВВС нужна новая воздушная платформа боевого управления, лишенная таких недостатков. В эту систему будут попадать данные с пилотируемых и беспилотных самолетов, а также со спутников.

По мнению Уилсон, американским ВВС нужно полностью обновить парк самолетов боевого управления и начать работать над новой воздушной платформой, однако в этом случае расходы на проекты придется увеличить с 7 млрд долларов до 14 млрд долларов.

Впервые E-8 JSTARS поучаствовал в боях в ходе операции «Буря в пустыне» (1991) против армии Ирака. С 1996 по 2005 год американские ВВС получили 17 самолетов E-8 JSTARS.

Руководство ВВС не раз отмечало, что класс самолетов E-8 JSTARS устарел. В феврале Уилсон заявляла, что самолет E-8 Joint STARS удовлетворяет только 5% современных требований. Основной проблемой самолета назывался низкий уровень малозаметности для радиолокационных станций противника. Также она заявляла, что функции E-8 Joint STARS могут выполнять стратегические беспилотные аппараты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS.

E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – самолет дальнего наблюдения класса «воздух-поверхность», предназначенный для распознавания и классифицирования цели и ее маршрута при любых погодных условиях. Самолет разработан американской фирмой Northrop Grumman Corp. на базе гражданского самолета Boeing 707. Начал эксплуатироваться в 1996 году.

В марте американские СМИ сообщали, что самолеты ВВС США с каждым годом теряют свою боеготовность. Отмечалось, что показатели готовности снизились у истребителей F-35, а также у самолетов C-5, C-17, E-3 AWACS, E-8 JSTARS и B-52.