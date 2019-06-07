В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»

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7 июня, пятница  |  Последнее обновление — 22:34  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Белоруссии нужна антироссийская Украина

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России

Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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Пушкин – лучшее средство от депрессии

Николай Гурьянов, журналист
Когда бродишь по дому, наполовину опустевшему, мимо ненужных теперь вещей – как будто куда-то проваливаешься вместе с домом, и вот проходишь мимо книжного шкафа – и цепляешься за корешок темной книжки с золоченым тиснением. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснется. Подробности...
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      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российский стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»

               7 июня 2019, 21:36
            Фото: U.S. Navy/youtube.com
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.

            «Попробуем понять – кто они? Прежде всего, это точно не матросы-срочники. Срочная служба на кораблях ВМФ РФ отличается крайней унизительностью и бесправностью. Матросу-срочнику загорать во время похода? Дерзость неслыханная! Не вышли рылом, за это просто сгноят. Да срочники и сами прекрасно это понимают, и никогда не выйдут на палубу самостоятельно», – отметил автор телеграм-канала.

            По его мнению, маловероятно, что загорающими был офицерский состав экипажа.

            Автор пояснил, что самым подходящим вариантом может быть экипаж вертолета, расположенного на военном корабле.

            «Или же – те, кто эти вертолеты обслуживает. Одним словом, люди, не входящие в состав экипажа «Адмирала Виноградова». Временно прикомандированные. Именно поэтому они и чувствуют себя куда как вольготнее – и могут позволить себе подобного рода отдых на переходе», – отметил он.

            Автор обратил внимание, что вертолет во время записи находился на вертолетной площадке. По всей видимости, на нем проводились работы – парковый день, подготовка к полетам или что-то подобное, пояснил он.

            «Иначе бы ее (машину – прим. ВЗГЛЯД) убрали в ангар. И люди вокруг, возможно, вовсе не загорают – они на вертолетной площадке занимаются своим делом. Просто разделись – жарко потому что в этих местах», – заключил он.

            Ранее ВМС США опубликовали видеозапись опасного сближения российского и американского кораблей в Восточно-Китайском море, на российском судне были замечены загорающие мужчины.

            По версии Тихоокеанского флота России, американский крейсер Chancellorsville внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) «Адмирал Виноградов». Американский корабль пересек курс российского всего в 50 метрах. «Адмиралу Виноградову» пришлось экстренно маневрировать, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

            Военно-морские силы США назвали «небезопасными и непрофессиональными» действия российского военного корабля.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась в обеих версиях произошедшего инцидента.


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