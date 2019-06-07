В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»

Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.

«Попробуем понять – кто они? Прежде всего, это точно не матросы-срочники. Срочная служба на кораблях ВМФ РФ отличается крайней унизительностью и бесправностью. Матросу-срочнику загорать во время похода? Дерзость неслыханная! Не вышли рылом, за это просто сгноят. Да срочники и сами прекрасно это понимают, и никогда не выйдут на палубу самостоятельно», – отметил автор телеграм-канала.

По его мнению, маловероятно, что загорающими был офицерский состав экипажа.

Автор пояснил, что самым подходящим вариантом может быть экипаж вертолета, расположенного на военном корабле.

«Или же – те, кто эти вертолеты обслуживает. Одним словом, люди, не входящие в состав экипажа «Адмирала Виноградова». Временно прикомандированные. Именно поэтому они и чувствуют себя куда как вольготнее – и могут позволить себе подобного рода отдых на переходе», – отметил он.

Автор обратил внимание, что вертолет во время записи находился на вертолетной площадке. По всей видимости, на нем проводились работы – парковый день, подготовка к полетам или что-то подобное, пояснил он.

«Иначе бы ее (машину – прим. ВЗГЛЯД) убрали в ангар. И люди вокруг, возможно, вовсе не загорают – они на вертолетной площадке занимаются своим делом. Просто разделись – жарко потому что в этих местах», – заключил он.

Ранее ВМС США опубликовали видеозапись опасного сближения российского и американского кораблей в Восточно-Китайском море, на российском судне были замечены загорающие мужчины.

По версии Тихоокеанского флота России, американский крейсер Chancellorsville внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) «Адмирал Виноградов». Американский корабль пересек курс российского всего в 50 метрах. «Адмиралу Виноградову» пришлось экстренно маневрировать, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Военно-морские силы США назвали «небезопасными и непрофессиональными» действия российского военного корабля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в обеих версиях произошедшего инцидента.