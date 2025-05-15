Неизвестный устроил стрельбу в Северной Осетии и убил одного человека

Неизвестный убил одного и ранил троих в Ардонском районе Северной Осетии

Tекст: Ирма Каплан

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на автомойке в городе Ардон 14 мая около 20:45 мск, он ранил троих мужчин, один из которых скончался, сообщили в Telegram-канале ГУМВД Северной Осетии.

«Неустановленное лицо произвело выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трех молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения», – сказано в сообщении.

Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов, добавили там.

Пострадавшие, являющиеся жителями республики, были госпитализированы, однако спасти 24-летнего пострадавшего не удалось, 35-летний мужчина с ранениями находится в реанимации в тяжелом состоянии.

С места стрельбы полицейские изъяли пули и гильзы, допрашиваются свидетели. В регионе введен план «Перехват».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Дагестана неизвестные напали на наряд ДПС, что привело к гибели троих сотрудников, сообщило МВД республики.