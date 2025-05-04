За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Трамп допустил подписание закона о санкциях против России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал возможность подписания документа, предусматривающего введение новых ограничений на импорт российских энергоносителей.
Трамп допустил подписание законопроекта о дополнительных санкциях против России, передает РИА «Новости». В интервью NBC News американского лидера спросили о поддержке инициативы сенатора Линдси Грэма о введении пошлины в пятьсот процентов на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы.
Президент США заявил: «Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)».
Также он добавил, что США заинтересованы в спасении многих жизней и экономии больших средств, расходуемых на конфликт на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с России для возобновления экономического сотрудничества между странами, США предложили Москве вариант урегулирования конфликта на Украине, а отношения между Москвой и Вашингтоном вышли на уровень ситуативного партнерства.