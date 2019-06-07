ВМС США обвинили российский корабль в инциденте с американским крейсером

Военно-морские силы США назвали «небезопасными и непрофессиональными» действия российского военного корабля, с которым едва не столкнулся американский ракетный крейсер.

«Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville», – передает заявление представителя Седьмого флота США Клэйтона Досса РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Американские военные утверждают, что корабль приблизился к крейсеру на расстояние 15-30 метров.

Ранее в пресс-службе ТОФ сообщали, что американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) «Адмирал Виноградов». Американский корабль пересек курс российского всего в 50 метрах. «Адмиралу Виноградову» пришлось экстренно маневрировать.

Адмирал Владимир Комоедов заявил, что действия крейсера ВМС США говорят о «пофигизме американцев».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД