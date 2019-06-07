Крейсер США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море

Американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов», российскому судну пришлось экстренно маневрировать, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Сегодня в 6.35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от корабля», – рассказали в пресс-службе.

Для предотвращения столкновения экипаж БПК «Адмирал Виноградов» был вынужден совершить экстренное маневрирование, передает РИА «Новости».

«На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», – сообщает ТОФ.