Адмирал прокомментировал «подрезание» крейсером ВМС США российского корабля

«Ясно, что это говорит уже даже не о равнодушии, а о пофигизме американцев. Мол, «ребята, мы и в воздухе будем к вашим самолетам приближаться настолько, насколько можно, и на море такие вещи творить», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя инцидент с крейсером США, «подрезавшим» российский корабль в Восточно-Китайском море.

Адмирал Владимир Комоедов отмечает, что у американского корабля были все возможности избежать «подрезания». «Обычно маневр по расхождению рассчитывается на расстоянии не менее 20 кабельтовых (порядка 3 700 метров). Раньше это делал штурман, сейчас электронно-вычислительная машина. Уклонение может происходить не просто от одиночной цели, а от множества целей. Все методики для этого есть», – указал собеседник.

«Есть правило «береги правый борт»: если цель справа, то ты должен уступить дорогу. Или уклониться, или остановиться, но никак не пересекать курс», – добавил адмирал Комоедов.

Ранее стало известно, что американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) «Адмирал Виноградов». Американский корабль пересек курс российского всего в 50 метрах. «Адмиралу Виноградову» пришлось экстренно маневрировать, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Ясно, что это говорит уже даже не о равнодушии, а о пофигизме американцев. Ситуация такова, что это звонок с их стороны. Мол, «ребята, мы и в воздухе будем к вашим самолетам приближаться настолько, насколько можно, и на море такие вещи творить. Мы хозяева и в небе, и в океане», – заметил Комоедов.

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