Нарышкин сообщил о планах оппонентов «сменить власть в России» и разделить страну

Tекст: Вера Басилая

Нарышкин сообщил, что геополитические оппоненты Москвы продолжают вынашивать мечты и даже конкретные планы по смене государственной власти в России, передает ТАСС.

Он отметил, что «геополитические соперники» страны раздражены величием России, ее размерами, а также людскими и природными ресурсами. По словам Нарышкина, эта ситуация напоминает события столетней давности.

Нарышкин также подчеркнул, что среди оппонентов России остаются мелкие группы, которые он назвал «городскими сумасшедшими». Он уточнил, что большинство из них уже покинули территорию страны, однако продолжают строить планы по расчленению России на несколько частей при финансовой поддержке Запада.

Заявления прозвучали в ходе круглого стола, посвященного столетию окончания японской оккупации Северного Сахалина.

Ранее Сергей Нарышкин отметил, что Россия должна опираться на собственные ценности и избегать иллюзий глобализма и либерализма.

Также Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

