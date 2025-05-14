Названа сумма, которую отмыл блогер Гасанов

Гусейн Гасанов легализовал 20 миллионов рублей через финансовые операции

Tекст: Евгения Караваева

Блогер Гусейн Гасанов подозревается в незаконной легализации 20 млн рублей, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, речь идет о преступлениях, совершенных в 2019-2021 годах.

«По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей путем финансовых операций», – заявили в ведомстве.

Силовики уточняют, что расследование продолжается. В Следственном комитете заявили, что действия Гасанова нанесли значительный ущерб бюджету. Подробности дела и дальнейшие меры в отношении блогера пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, налоговая инспекция № 15 по Москве летом 2024 года подала иск в суд на блогера-миллионера Гусейна Гасанова. Его арестовали заочно по обвинению в легализации преступных доходов. Он объявлен в федеральный розыск.