  • Новость часаВ Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
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    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    20 комментариев
    15 июня 2024, 17:05 • Новости дня

    На блогера Гусейна Гасанова подали в суд из-за налогов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Налоговая инспекция №15 по Москве подала иск в суд на блогера-миллионера Гусейна Гасанова, сообщает Арбитражный суд Москвы.

    В карточке дела не разглашается сумма претензий, однако, по данным СМИ, речь идет о значительной сумме за неуплату налогов, передает РИА «Новости».

    Гусейн Гасанов –русскоязычный блогер, который делится секретами успеха и обучает бизнесу. Он также является автором курса «Мышление миллионера».

    14 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    Путин назвал число российских военных в зоне СВО

    Путин: В зоне СВО находятся почти 700 тыс. российских военных

    Путин назвал число российских военных в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тыс. военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «В зоне специальной военной операции у нас почти 700 тыс. человек», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что считает героев спецоперации членами большой семьи.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Коментарии (51)
    15 июня 2024, 07:07 • Новости дня
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинском городе Винница застрелили двух девушек, которые вели стримы в интернете и высмеивали на них россиян.

    Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.

    Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

    «В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.

    Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.

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    14 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    От России потребовали выплатить Украине 486 млрд долларов

    В G7 потребовали от России выплатить Украине 486 млрд долларов

    От России потребовали выплатить Украине 486 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов, следует из финального заявления саммита G7 в Италии.

    В сообщении говорится, что «Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб». Отмечается, что, по данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 млрд долларов США, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Большая семерка» распорядится деньгами России.

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    15 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    @ Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, который ранее вел разведку у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

    Согласно треку ресурса RadarBox, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма беспилотник взял курс на базу в Италии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на подлете к Сицилии MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту.

    MQ-4C Triton – разведывательный беспилотник большой дальности, разработанный для ВМС США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.

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    15 июня 2024, 11:54 • Новости дня
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине

    Шольц заявил, что предложение Путина по Украине «не может сработать»

    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина по Украине «не были сделаны всерьез» и не смогут работать, заявил на канале ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

    По его словам, Украине нужен «справедливый и честный» мир, а со стороны России предложение было сделано якобы «не всерьез», передает ТАСС.

    Шольц добавил, что Москва должна быть представлена на будущих конференциях по Украине, а целью конференции в Бюргенштоке является заложение основ для такого шага.

    Канцлер также сравнил данный процесс с «цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос».

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    14 июня 2024, 18:06 • Новости дня
    Кэмерон предложил блокировать в итальянских портах танкеры с российской нефтью
    Кэмерон предложил блокировать в итальянских портах танкеры с российской нефтью
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть, об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

    Суда он предложил блокировать в итальянских портах, передает ТАСС. «Нужно охотиться за всем – деньгами, нефтью, остановить газ, корабли – все, что позволяет работать российской военной машине», – сказал Кэмерон.

    Также он предложил накладывать санкции на компании из других стран, таких как Израиль, Киргизия, Китай и Турция, которые якобы поставляют России материалы двойного назначения.


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    14 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу

    Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин уже получил несколько докладов о реакции на его мирные инициативы по решению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.

    Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».

    Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.


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    14 июня 2024, 21:38 • Новости дня
    Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
    Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия официально прекращает участие в протоколе к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года с 14 июня 2024 года.

    Решение было принято в ответ на решение от декабря 2023 года о перемещении международного научного центра из Москвы в Любляну (Словения), передает ТАСС.

    Протокол касался долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).

    Центр в Москве, один из трех в рамках ЕМЕП, финансировался за счет взносов участников конвенции. Выход из протокола означает, что Россия больше не обязана вносить плату в бюджет ЕМЕП.

    Но при этом Россия остается стороной самой Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха.

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    15 июня 2024, 10:53 • Новости дня
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    @ Angelika Warmuth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфискация странами «Большой семерки» российских активов грозит им потерей 83 млрд долларов, подсчитано на основе данных национальных статслужб.

    Уточняется, что именно такую сумму – 82,8 млрд долларов – Запад инвестировал в экономику России, передает РИА «Новости».

    Крупнейшим инвестором оказалась Британия, она вложила 18,9 млрд, Германия – 17,3 млрд, Франция – 16,6 млрд и Италия – 12,9 млрд долларов.

    Вложения американских инвесторов составили 9,6 млрд, японских – 4,6 млрд и канадских – 2,9 млрд долларов.

    Ранее лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Большая семерка» распорядится деньгами России.

    Коментарии (18)
    15 июня 2024, 11:11 • Новости дня
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    НАТО отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, так как хочет войну с Россией, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Он указал на угрозы со стороны альянса о том, что НАТО имеет несколько сотен тыс. солдат в состоянии высокой степени готовности.

    Филиппо отметил, что политики НАТО хотят войны, передает РИА «Новости».

    Ранее британский премьер Риши Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину.


    Коментарии (12)
    14 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Минюст признал иноагентами комика Поперечного и журналиста Кучера
    Минюст признал иноагентами комика Поперечного и журналиста Кучера
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минюст России включил в реестр иностранных агентов стендап-комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера.

    Также иноагентом признан пастор Альберт Раткин, передает РИА «Новости».

    Ранее Минюст России признал иностранными агентами политика Екатерину Дунцову и правозащитницу Марину Литвинович.


    Коментарии (11)
    15 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убивший в Виннице двух молодых блогерш мужчина по имени Михаил служил на фронте два года, сообщает украинское издание «20 минут».

    Известно, что Михаил был родом из Песчанки Винницкой области, он воевал на фронте два года, передает Ura.ru.

    Уточняется, что мужчина ревновал жену Наташу, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес.

    Напомним, в украинском городе Винница 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу. Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

    Коментарии (6)
    14 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении

    Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на Харьковском направлении из-за ударов по Белгороду

    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

    Коментарии (13)
    14 июня 2024, 18:59 • Новости дня
    В США предрекли исчезновение Украины в течение года

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал исчезновение Украины раньше истечения договора с США

    В США предрекли исчезновение Украины в течение года
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.

    «Я гарантирую, что через 10 лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год», – отметил он. Эксперт обосновывает свое мнение военными успехами России и методичным уничтожением ею западной техники, поставляемой Киеву, передает «Московский комсомолец».

    Джонсон добавил, что президент РФ Владимир Путин «движется вперед и методично следует своему плану». «Россия уничтожает украинскую армию, попутно разоружая НАТО», – подчеркнул он.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.

    Коментарии (9)
    15 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ряд депутатов украинской Рады начал обсуждать предложения российского президента Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале он указал, что, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

    Коментарии (18)
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