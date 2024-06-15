Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.6 комментариев
На блогера Гусейна Гасанова подали в суд из-за налогов
Налоговая инспекция №15 по Москве подала иск в суд на блогера-миллионера Гусейна Гасанова, сообщает Арбитражный суд Москвы.
В карточке дела не разглашается сумма претензий, однако, по данным СМИ, речь идет о значительной сумме за неуплату налогов, передает РИА «Новости».
Гусейн Гасанов –русскоязычный блогер, который делится секретами успеха и обучает бизнесу. Он также является автором курса «Мышление миллионера».