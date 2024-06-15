На блогера Гусейна Гасанова подали в суд из-за налогов

Tекст: Кристина Цыцура

В карточке дела не разглашается сумма претензий, однако, по данным СМИ, речь идет о значительной сумме за неуплату налогов, передает РИА «Новости».

Гусейн Гасанов –русскоязычный блогер, который делится секретами успеха и обучает бизнесу. Он также является автором курса «Мышление миллионера».