Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
Главу муниципального образования в Курской области задержали по делу о взятке
Главу района и начальника отдела поселка Тим задержали по делу о взятке
Следователи задержали в Курской области руководителя муниципалитета и начальника отдела администрации по подозрению в получении крупных взяток за покровительство бизнесу, сообщили в региональном управлении СК РФ.
Глава муниципального образования Тимского района и начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.
По версии следствия, начальник отдела имущественных отношений с мая 2022 по декабрь 2024 года получил от предпринимателя взятку более 1 млн рублей в обмен на покровительство коммерческой деятельности.
Кроме того, ему вменяется предложение предпринимателю стать посредником в передаче взятки в 100 тыс. рублей главе муниципалитета для заключения муниципальных контрактов.
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России задержали чиновников по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьями 290 и 291.1 УК РФ.
Глава муниципалитета, согласно материалам следствия, с июня 2024 по январь 2025 года получил в виде имущества взятку на сумму свыше 65 тыс. рублей, а также требовал еще 100 тыс. рублей за содействие в работе по муниципальным контрактам.
В пресс-службе отметили, что противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Курской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Курской области составила перечень из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены по нереабилитирующим причинам.