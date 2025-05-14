Главу муниципального образования в Курской области задержали по делу о взятке

Главу района и начальника отдела поселка Тим задержали по делу о взятке

Tекст: Ирма Каплан

Глава муниципального образования Тимского района и начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.

По версии следствия, начальник отдела имущественных отношений с мая 2022 по декабрь 2024 года получил от предпринимателя взятку более 1 млн рублей в обмен на покровительство коммерческой деятельности.

Кроме того, ему вменяется предложение предпринимателю стать посредником в передаче взятки в 100 тыс. рублей главе муниципалитета для заключения муниципальных контрактов.

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России задержали чиновников по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьями 290 и 291.1 УК РФ.

Глава муниципалитета, согласно материалам следствия, с июня 2024 по январь 2025 года получил в виде имущества взятку на сумму свыше 65 тыс. рублей, а также требовал еще 100 тыс. рублей за содействие в работе по муниципальным контрактам.

В пресс-службе отметили, что противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Курской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Курской области составила перечень из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены по нереабилитирующим причинам.