Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Келлог объявил о возможных санкциях против Банка России и перевозчиков нефти
В случае отсутствия продвижения по урегулированию конфликта на Украине Вашингтон рассматривает введение «самых жестких» санкций, включая ограничения против Банка России и транспортировки российской нефти.
Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Келлог подчеркнул, что новые санкции могут быть серьезнее всех ранее введенных. По его словам, возможные меры предполагают введение ограничений против Банка России и компаний, перевозящих российскую нефть.
Он отметил: «Это могут быть значительные санкции… Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели». Дипломат пояснил, что подобные шаги станут ответом на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
Напомним, с конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций, при этом на долю США пришлось более 7 тыс. таких мер.
В апреле Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.