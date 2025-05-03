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    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    3 мая 2025, 10:52 • Новости дня

    США возглавили список лидеров по санкциям против России

    США, Канада и Швейцария ввели наибольшее число санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций, при этом на долю США пришлось более 7 тыс. таких мер.

    Количество санкций, введённых против России с 2014 года, достигло почти 29 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического портала Castellum и открытую информацию. Около 92% из них были введены с конца февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

    Больше всего ограничений инициировали США – 25,5% от общего числа, что составляет 7 384 санкции. На втором месте Канада с 3 639 мерами (12,6%), а на третьем – Швейцария с 3 266 санкциями (11,3%).

    Далее следуют Норвегия (2 678 ограничений), страны Евросоюза и Исландия – по 2 482, а также Британия с 2 078 мерами. В десятку входят также Новая Зеландия (1 860 санкций), Австралия (1 598) и Япония (1 441).

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас против РФ действует 28 595 санкций – это существенно больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с России для возобновления экономического сотрудничества между странами, США предложили Москве вариант урегулирования конфликта на Украине, а отношения между Москвой и Вашингтоном вышли на уровень ситуативного партнерства.

    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

    Коментарии (35)
    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    @ IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    30 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к обсуждению вопроса присутствия Соединенных Штатов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках урегулирования на Украине, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Лихачев подчеркнул, что для начала такого диалога необходимо политическое решение на государственном уровне, передает «Интерфакс».

    «В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», – заявил глава Росатома.

    Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

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    2 мая 2025, 10:40 • Новости дня
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США извинились и признали эффективность экономической реформы Явлинского в СССР, которую ранее заблокировали на Совете нацбезопасности, сообщил российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

    Американская сторона извинилась перед Григорием Явлинским за срыв предложенной им экономической реформы для Советского Союза. Это произошло после рассекречивания протоколов заседания Совета национальной безопасности США, где обсуждалась программа Явлинского о заключении экономического договора между республиками СССР накануне саммита G7 в 1991 году. В этих документах американские чиновники признали реформу более эффективной, чем альтернативные предложения, но решили не поддерживать ее, чтобы не допустить экономического роста Советского Союза, передает ТАСС.

    Явлинский рассказал, что спустя два года после отклонения его программы госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил ему книгу с посланием: «Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время». По словам Явлинского, после рассекречивания документов он понял, что это было своеобразное извинение со стороны американцев.

    Экономист Джеффри Сакс недавно прислал Явлинскому письмо с копиями рассекреченных документов. «Сакс подписал: «Ну какие же негодяи», – заявил Явлинский.

    По его мнению, именно США убедили Горбачева взять на лондонский саммит другую программу, потому что стремились не допустить экономического подъема СССР и устранить потенциального конкурента.

    Газета ВЗГЛЯД экономические реформы Михаила Горбачева привели к дестабилизации экономики СССР, что в итоге способствовало его распаду.

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    1 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Вэнс: В позициях России и Украины по урегулированию есть огромная пропасть

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    «Существует огромная пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», – сказал Вэнс в эфире Fox.

    По его словам, сейчас дипломаты пытаются сблизить позиции России и Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявлял, что Вашингтон попытается за 100 дней добиться переговоров Москвы и Киева.

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    1 мая 2025, 19:34 • Новости дня
    Times: США раскрывают союзникам по «Пяти глазам» разведданные о России и Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали раскрывать для партнеров по альянсу «Пять глаз» доступ к сверхсекретной информации о военных операциях Китая и России на орбите, сообщили СМИ.

    До апреля подразделение Space Delta 9, отвечающее за орбитальные военные действия США, предоставляло свои данные только американским чиновникам с особым допуском, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Times.

    В последние недели, по данным издания, разведслужбы США решили расширить сотрудничество с партнерами по альянсу «Пять глаз». Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия получили доступ к ранее закрытой информации о деятельности в космосе Китая и России.

    «Теперь союзники могут видеть и понимать угрозы в космосе в реальном времени», сказал источник в американских военных структурах.

    Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме обсуждают возможность исключения Канады из разведывательного альянса «Пять глаз».

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    2 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Рубио отметил, что Вашингтон продолжает попытки добиться урегулирования ситуации вокруг Украины. Госсекретарь добавил, что вопрос выделения времени и ресурсов на урегулирование будет решать президент США. По его словам, «настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены правительства (США) могут этому посвящать».

    Рубио также уточнил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта пока остаются далекими друг от друга, хотя они стали ближе, но «потребуется прорыв очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что стороны уже представили свои предложения по мирному урегулированию и «должны сделать последние шаги».

    Коментарии (14)
    30 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    США заявили о готовности частично признать территориальные требования России

    Tекст: Вера Басилая

    В администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    По словам Келлога, США готовы частично признать территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Келлог отметил, что переговоры предполагают определенные уступки, и на вопрос о готовности США признать такие требования он ответил: «Частично – да».

    Также он подчеркнул, что считает неверным предположение о выходе США из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, отметив продолжение диалога.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма.

    Президент США Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не имеет иллюзий относительно договороспособности Украины.

    Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил

    В свою очередь, Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.

    Коментарии (8)
    3 мая 2025, 00:20 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники завершили работу над новыми экономическими санкциями против России, сообщает Reuters, указав, что глава американского государства Дональд Трамп пока не одобрил их.

    Санкции направлены против энергетического и банковского секторов России. В частности, речь идет о санкциях против Газпрома. Источники Reuters не раскрыли дополнительных подробностей. Отмечается, что санкции, по задумке инициаторов, должны усилить давление на Москву с целью заставить ее принять требования США по украинскому урегулированию.

    При этом, как подчеркивает Reuters, нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп новый пакет санкций. Один из источников заявил, что Совет нацбезопасности США «пытается согласовать некий набор мер в отношении России», который будет носить «карательный» характер. Другие источники подчеркнули, что окончательное решение будет принимать Трамп.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заявил, что президент США всегда «четко заявлял о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня» на Украине. При этом он отметил, что не станет «комментировать детали текущих переговоров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

    Коментарии (16)
    2 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина представили свои предложения в рамках мирного урегулирования, они «должны сделать последние шаги», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул, что «в последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования».

    «Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Вэнса, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решений Москвы и Киева. Он отметил, что Россия и Украина должны «сделать последние шаги» для завершения конфликта. Также Вэнс пояснил, что только эти две страны могут урегулировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине; при этом она подчеркнула, что США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, а американские представители не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» для модерации встреч.

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    1 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы

    Американский представитель мог быть приглашен на Парад Победы 9 мая

    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский дипломат может посетить московский Парад Победы, сообщил источник в дипломатических кругах.

    Американский представитель может быть приглашен на участие в Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Звезда» и источник в дипломатических кругах.

    «Представитель США может стать гостем на Параде Победы 9 Мая», – сообщил источник. По его данным, Соединенные Штаты, вероятно, будут представлены на мероприятии на высоком уровне.

    Среди возможных участников с американской стороны называется госсекретарь Марко Рубио. Окончательный состав делегации будет уточнен ближе к дате проведения парада.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

    Кремль подтвердил приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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