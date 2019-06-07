Появилось видео опасного сближения американского и российского кораблей

Официальный канал Военно-морских сил США опубликовал видеозапись, на которой запечатлено опасное сближение российского и американского кораблей.

«Примерно в 11:45 7 июня 2019 года во время работы в Филиппинском море российский эсминец (Udaloy I DD 572) совершил небезопасный маневр против «Чанселорсвилля» (USS Chancellorsville), закрытие приблизившись на расстояние до 50-100 футов, что поставило под угрозу безопасность ее экипажа и корабля», – говорится в описании к ролику, размещенному на официальном YouTube-канале ведомства.

«Небезопасное действие вынудило «Чанселорсвилль» снова запустить все двигатели и маневрировать, чтобы избежать столкновения», – отметили в американском ведомстве.

Американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) «Адмирал Виноградов». Американский корабль пересек курс российского всего в 50 метрах. «Адмиралу Виноградову» пришлось экстренно маневрировать, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Военно-морские силы США назвали «небезопасными и непрофессиональными» действия российского военного корабля.

Этот инцидент газете ВЗГЛЯД комментировал адмирал Владимир Комоедов.