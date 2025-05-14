Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
Военкоры сообщили о спасении танкера российским Су-35 от эстонских ВМС
«РВ»: Су-35 ВКС России помог отразить атаку ВМС Эстонии на танкер
Истребитель Су-35 ВКС России вмешался в инцидент с танкером, следовавшим в российский порт, и успешно «разогнал» корабли ВМС Эстонии, сообщили военкоры.
Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России помог защитить танкер, направлявшийся в российский порт, от атаки кораблей Военно-морских сил Эстонии, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Авторы канала заявили, что ситуация с попыткой захвата танкера разрешилась с появлением Су-35.
Ранее эстонские военные при поддержке авиации и кораблей попытались принудительно остановить судно Jaguar под габонским флагом в нейтральных водах Балтийского моря. Jaguar следовал в порт Приморск.