  • Новость часаПутин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому в Армении не нравится Сталинградская битва
    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики
    Посольство США в Молдавии пообещало до 10 млн долларов за «россиян-разведчиков»
    Российские ученые создали электронный аналог нервных клеток человека
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    Путин поздравил школьников с победой на Менделеевской олимпиаде
    WP: Зеленского заставили отправить делегацию в Стамбул
    Совбез США запретил госучреждениям готовиться к саммиту G20 в ЮАР
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    16 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    1 комментарий
    14 мая 2025, 22:39 • Новости дня

    Военкоры сообщили о спасении танкера российским Су-35 от эстонских ВМС

    «РВ»: Су-35 ВКС России помог отразить атаку ВМС Эстонии на танкер

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель Су-35 ВКС России вмешался в инцидент с танкером, следовавшим в российский порт, и успешно «разогнал» корабли ВМС Эстонии, сообщили военкоры.

    Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России помог защитить танкер, направлявшийся в российский порт, от атаки кораблей Военно-морских сил Эстонии, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

    Авторы канала заявили, что ситуация с попыткой захвата танкера разрешилась с появлением Су-35.

    Ранее эстонские военные при поддержке авиации и кораблей попытались принудительно остановить судно Jaguar под габонским флагом в нейтральных водах Балтийского моря. Jaguar следовал в порт Приморск.

    14 мая 2025, 12:26 • Новости дня
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    @ Пресс-служба "Байкал-инжиниринг"/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект легкого многоцелевого самолета «Байкал» был признан не реализуемым, и производство новой машины не планируется из-за возникших трудностей, сообщил зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    Производство самолета «Байкал» не будет запущено, передает ТАСС. Об этом заявил Юрий Трутнев на заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике. Он подчеркнул, что работа над проектом зашла в тупик и «самолета «Байкал» у нас не ожидается».

    Ранее планировалось, что серийные поставки «Байкала» начнутся в 2026 году, а стоимость одного самолета не превысит 280 млн рублей. ЛМС-901 «Байкал» должен был стать заменой Ан-2, вмещать девять пассажиров и развивать скорость до 300 км в час при максимальной дальности полета 3 тыс. км.

    Вместо выпуска новых машин будет реализован проект ремоторизации самолетов Ан-2, сообщил Трутнев. Чиновник отметил, что Ан-2 производились на протяжении 80 лет и модернизация этих машин станет вынужденной альтернативой для малой авиации России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило снизить стоимость производства воздушного судна.

    Президент Владимир Путин призвал решить вопрос с созданием регионального самолета для развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.

    Коментарии (90)
    14 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

    Песков: Путин 15 мая проведет рабочие встречи

    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах президента России провести рабочие встречи 15 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в ответ на просьбу раскрыть детали графика президента на 15 мая, Песков лаконично отметил: «Рабочие встречи запланированы у президента».

    Он также уклонился от уточняющего вопроса о месте проведения встреч, вновь повторив, что речь идет о «рабочих встречах».

    Ранее Владимир Путин выступил с предложением Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация объявила о готовности ожидать представителей Киева 15 мая в Стамбуле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

    Коментарии (13)
    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

    Чубайс лишился 32 объектов недвижимости с октября 2022 года

    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Анатолий Чубайс в течение нескольких месяцев избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел в России, что подтвердил представитель «Роснано» в суде.

    Вся недвижимость, которой Анатолий Чубайс когда-либо владел на территории России, была отчуждена им с октября 2022 года по март 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АО «Роснано».

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», – сказал юрист.

    В Арбитражном суде Москвы представитель АО «Роснано» пояснил, что указанный период совпал с оглаской в СМИ информации о проверке деятельности прежнего руководства «Роснано», инициированной новым менеджментом корпорации через Генпрокуратуру.

    Напомним, что корпорация предъявила иск Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам на сумму более 5,6 млрд рублей, связанный с убытками по проекту Plastic Logic. Суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах суммы иска, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

    Чубайс пытался добиться отмены ареста, ссылаясь на необходимость снять ограничения хотя бы с 50% пенсии по старости, но суд удовлетворил ходатайство частично, сохранив арест за исключением 50% доходов.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, постановлением суда в Москве гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

    При этом Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества. Арест распространяется на имущество и денежные средства Чубайса в пределах суммы иска АО «Роснано».

    Коментарии (27)
    14 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики

    Стало известно о попытке ВМС Эстонии захватить танкер Jaguar под флагом Габона

    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нейтральных водах Балтийского моря эстонские военные при поддержке авиации и кораблей пытались принудительно остановить судно Jaguar, шедшее под габонским флагом в Приморск, сообщают СМИ.

    «Известия» опубликовало видеозаписи, на которых, как сообщается, зафиксирована попытка эстонских военны и авиации НАТО захватить гражданское судно Jaguar под флагом Габона в нейтральных водах Балтики.

    По информации издания, события происходили 14 мая, когда судно направлялось в порт Приморска. Эстонские военные потребовали от судна покинуть международные воды и войти в территориальную акваторию Эстонии, где могли бы задержать Jaguar по своим законам.

    Сообщается, что командование эстонских сил угрожало судну тараном, а также дважды пыталось высадить десант с вертолета. Были привлечены патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет и самолет PZL M28.

    К операции также привлекли истребители МиГ-29 ВВС Польши. Несмотря на давление и угрозы, экипаж Jaguar продолжил следовать курсом в Приморск.

    Ранее в НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики.

    Коментарии (26)
    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

    Коментарии (9)
    14 мая 2025, 20:18 • Новости дня
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой народной республике началась битва за Славянск, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

    По его словам, прологом к событиям стала «эвакуация населения из Дружковской и Лиманской громад». В своем Telegram-канале Стешин отметил: «Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск – обязательное мероприятие перед сдачей».

    Он также напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация является крупнейшей в Донбассе, ее протяженность превышает 100 километров. Славянск, по его мнению, считается сердцем «русской весны».

    Военкор считает, что по конфигурации фронта украинские силы будут полуокружены и вынуждены отходить на север. Он предположил, что агломерация может быть разделена на несколько «котлов». По мнению Стешина, полностью удержать столь протяженную территорию с разнообразной застройкой невозможно без сильного командования.

    Ранее группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

    Коментарии (8)
    14 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле

    Ушаков: Российская делегация в Стамбуле обсудит политические и технические вопросы

    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Организацией российско-украинских переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство России и власти Турции, сообщает ТАСС. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выбор состава делегации будет зависеть от тематики переговоров. Делегация рассмотрит как политические, так и многочисленные технические вопросы.

    Ушаков подчеркнул: «Делегация – она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов». Решение по составу участников будет принято с учетом этих обстоятельств.

    Он также добавил, что непосредственно местом проведения занимается генеральное консульство России вместе с турецкими властями, которые ранее выразили готовность принять переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России пообещал обеспечить традиционное турецкое гостеприимство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Коментарии (22)
    14 мая 2025, 10:02 • Новости дня
    Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка

    Экзамен на знание русского языка в десяти регионах сдали только 27 детей мигрантов

    Володин озвучил результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка
    @ Максим Кимерлинг/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Важно анализировать правоприменение законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, а в случае необходимости нужно вносить коррективы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Промежуточные результаты тестирования на знание русского языка были обнародованы Володиным в его Telegram-канале.

    Всего с начала кампании на экзамен заявились 1762 несовершеннолетних иностранных гражданина, однако к самому тесту были допущены лишь 335 человек.

    Володин сообщил, что только 27 детей сумели успешно сдать экзамен, что составляет крайне малую долю от общего числа заявившихся. Он отметил, что 81% заявлений был отклонен, в том числе из-за выявления недостоверных сведений в документах.

    Тестирование было проведено в десяти регионах России, где участие приняли 44 ребенка, и только 27 из них справились с заданиями.

    Спикер Госдумы заявил, что за последний год депутаты инициировали и приняли 15 законов по борьбе с нелегальной миграцией, все они уже вступили в силу.

    Володин подчеркнул, что важно внимательно анализировать правоприменение новых норм и при необходимости вносить коррективы.

    Ранее в России более 80% детей мигрантов не допустили к тестированию на знание русского языка.

    Госдума взяла на контроль нарушения при тестировании мигрантов на знание русского языка.

    Коментарии (31)
    14 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

    Барро сообщил о новых санкциях ЕС против 194 танкеров, 31 компании и банков

    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    О новых санкциях Евросоюза против России сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Барро заявил: «В связи с отказом Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации».

    По его словам, ограничительные меры затронут значительное количество объектов, среди которых транспортные средства для поставок нефти, организации в сфере вооружений, а также банки.

    Барро отметил, что лица, включенные в новый санкционный список, по мнению ЕС, причастны к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит расширение санкционного списка, чтобы включить в него компании, которых подозревают в обходе ограничений через третьи страны.

    Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций меры против танкеров, которые перевозят нефть под иностранными флагами.

    Коментарии (12)
    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Коментарии (17)
    14 мая 2025, 01:09 • Новости дня
    Ученые назвали полезные продукты для снижения кровяного давления

    EJPC: Чай и шоколад способны снижать кровяное давление

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученые из британского Суррея выяснили, что регулярное употребление чая, темного шоколада и других продуктов, богатых флаван-3-олами, способствует нормализации артериального давления.

    Специалисты в британском Университете Суррея выявили благотворное влияние на кровяное давление и сосуды природных соединений флаван-3-олов, которые входят в состав какао, чая, яблок, винограда, пишут они в научной статье для European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

    Анализ 145 рандомизированных контролируемых испытаний показал, что регулярное употребление флаван-3-олов в чае, какао, яблоках и винограде приводит к снижению артериального давления.

    В некоторых случаях эффект был сопоставим с результатами применения некоторых лекарств.

    Кроме того, ученые обнаружили, что флаван-3-олы улучшают функцию эндотелия – внутренней оболочки сосудов, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти улучшения сохранялись независимо от изменений давления.

    «Результаты обнадеживают тех, кто ищет доступные способы контролировать свое артериальное давление и поддерживать здоровье сердца с помощью приятных изменений в рационе питания», – цитирует MedicalExpress ведущего автора исследования профессора Кристиана Хайсса.

    Он добавил, что включение небольшого количеств чая, яблок, темного шоколада или какао в ежедневный рацион может стать полезным для людей с повышенным давлением и проблемными сосудами, но не заменит медицинские рекомендации и назначенные препараты.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.

    Коментарии (10)
    14 мая 2025, 09:49 • Новости дня
    Телефонные мошенники научились объяснять украинский говор
    Телефонные мошенники научились объяснять украинский говор
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону, как их учат в методичке.

    Инструкцию для телефонных мошенников обнаружили представители подпольного движения Stop Grave, которые внедрились в одну из одесских организаций, передает РИА «Новости».

    В распоряжении агентства оказались фотографии методички, где содержатся рекомендации о том, как нужно вести себя при телефонных разговорах с россиянами.

    В частности, в инструкции мошенникам советуют объяснять отсутствие московского говора тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону. В цитате из документа указано: «Почему не Московский говор? От куда вы!? – Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами» (орфография и пунктуация сохранены).

    Издание отмечает, что подобные инструкции призваны повысить эффективность мошеннических звонков и снизить подозрения у возможных жертв.

    Как отмечали ранее в ФСБ, злоумышленники используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян. Часто такие группы действуют по инструкциям с Украины, арендуют квартиры на срок до двух недель и покупают крупные партии сим-карт на подставные данные.

    Оптом зарегистрированные российские сим-карты по 300 рублей за штуку продают на украинских сайтах для мошеннических операций.

    Коментарии (6)
    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

    Коментарии (11)
    14 мая 2025, 10:54 • Новости дня
    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации

    Европейский суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Европейский суд юстиции признал доводы истца обоснованными в деле о сокрытии главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переписки, связанной с закупкой вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, передает ТАСС.

    Речь идет о решении суда по иску, связанному с непредоставлением информации о контрактных переговорах между Еврокомиссией и фармацевтической компанией Pfizer. В постановлении отмечается, что фон дер Ляйен отказалась публиковать переписку, в том числе СМС-сообщения, содержащие согласование условий многомиллиардных контрактов.

    Обвинения выдвинула газета The New York Times, которая в 2023 году сообщила о необоснованном отказе главы Еврокомиссии раскрывать детали переговоров. По данным издания, через эти контакты обсуждались контракты на сумму более 30 млрд евро на поставку вакцин для стран Евросоюза.

    СМИ писали, что попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен ранее не раскрыла переписку с главой Pfizer, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

    Коментарии (17)
    14 мая 2025, 00:29 • Новости дня
    Абрамович и Дерипаска побывали на заседании в Кремле

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров в Кремле собрались представители крупнейших российских компаний и региональных властей.

    Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров прошло в Кремле с участием известных предпринимателей, передает ТАСС.

    Среди присутствующих были Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин (Роснефть), Олег Белозеров (РЖД), Алексей Миллер (Газпром), Алексей Мордашов (Северсталь) и Андрей Костин (ВТБ).

    На мероприятии также присутствовали министры, вице-премьеры и главы регионов. Заседание проходило вечером 13 мая и собрало широкий круг представителей крупного бизнеса и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот день президент Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами страны. Он подчеркнул, что без преувеличения эти театры являются настоящей гордостью России.

    Коментарии (49)
    Главное
    Венгрия раскрыла имена украинских шпионов среди дипломатов
    США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге
    СК возбудил дело о покушении на убийство артиста Леонова-Гладышева
    Качиньский заявил о планах НАТО ввести войска на Украину в 2022 году
    Генерал США допустил войну с коалицией России и Китая
    Минцифры решило установить минимум по числу интернет-провайдеров в новостройках
    Задержан один из директоров издательства «Эксмо» по делу об ЛГБТ-экстремизме

    Пик укрепления рубля еще впереди

    Доллар упал с начала года со 100 до 81 рубля в апреле. И хотя эксперты не верили в дальнейшее укрепление рубля в мае, оно все еще происходит. Более того, новые появившиеся факторы дают шанс российской валюте пойти дальше – ниже 75 за доллар. При каких условиях такое возможно? Подробности

    Перейти в раздел

    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины

    Перспектива переговоров в Стамбуле вынуждает Германию допускать непростительные дипломатические ошибки. Сперва Берлин поставил ультиматум Москве согласиться на 30-дневное перемирие, а затем несколько раз сдвинул сроки «часа Х». Чем можно объяснить подобное поведение нового правительства Фридриха Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

    Перейти в раздел

    Конфликт Индии и Пакистана доказал превосходство оружия России и Китая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сфотографировался на фоне купленных у России комплексов С-400 на авиабазе Адампур и похвалил российскую систему за беспрецедентную мощь. В ходе очередного обострения конфликта также проявили себя пакистанские истребители J-10C китайского производства. Как полагают эксперты, теперь Россия и Китай начнут усиливать позиции на рынке оружия, потому что дорогая западная продукция не оправдала потраченных средств. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............