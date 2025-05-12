«Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.4 комментария
Додик объяснил, почему начало СВО было оправданным решением
Президент Республики Сербской Милорад Додик отметил, что Россия имела право защищать своих граждан, как это делают США в аналогичных ситуациях.
В эксклюзивном интервью RT президент Республики Сербской Милорад Додик прокомментировал причины начала спецоперации на Украине. Он отметил, что когда у американцев «где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы – они сразу вмешиваются». Додик добавил: «А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?»
По его словам, к конфликту на Украине подключилось 35 стран, и они фактически ведут войну против России, что придало противостоянию черты мировой войны. Додик подчеркнул, что Москва начала СВО как ответ на обман с Минскими соглашениями. Он напомнил, что Ангела Меркель открыто признала факт нарушения договоренностей со стороны Запада.
Он считает, что действия России являются справедливой реакцией на западные провокации и попытки вмешательства во внутренние дела других государств.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.