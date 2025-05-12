Додик объяснил, почему начало СВО было оправданным решением

Tекст: Ольга Иванова

В эксклюзивном интервью RT президент Республики Сербской Милорад Додик прокомментировал причины начала спецоперации на Украине. Он отметил, что когда у американцев «где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы – они сразу вмешиваются». Додик добавил: «А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?»

По его словам, к конфликту на Украине подключилось 35 стран, и они фактически ведут войну против России, что придало противостоянию черты мировой войны. Додик подчеркнул, что Москва начала СВО как ответ на обман с Минскими соглашениями. Он напомнил, что Ангела Меркель открыто признала факт нарушения договоренностей со стороны Запада.

Он считает, что действия России являются справедливой реакцией на западные провокации и попытки вмешательства во внутренние дела других государств.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.