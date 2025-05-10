Ким Чен Ын назвал дружбу с Путиным большой честью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ким Чен Ын заявил о своей глубокой признательности за возможность дружить с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил: «Считаю бесконечной честью иметь в качестве своего самого близкого друга и товарища такого опытного лидера сильного государства, как президент Путин». Ким Чен Ын добавил, что народ КНДР гордится союзом с российским народом и сохранением союзнических отношений с Россией.

Он выразил уверенность, что союзнические отношения между КНДР и Россией, которые, по его словам, переживают период бурного расцвета, будут продолжать укрепляться и проявлять свой потенциал во всех сферах. На мероприятии, посвященном Дню Победы, Ким Чен Ын присутствовал вместе с дочерью. Также напомнили, что 28 апреля Владимир Путин поблагодарил КНДР и ее вооруженные силы за содействие в освобождении Курской области от украинских формирований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Ким Чен Ын пообещал военную поддержку России при «нападении Запада».