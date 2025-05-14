Психолог–бихевиорист раскрыла, что говорит о человеке манера есть мороженое

Психолог Хеммингс рассказала, как манера есть мороженое отражает темперамент

Tекст: Ирма Каплан

Психолог–бихевиорист Джо Хеммингс считает, что манера поедания мороженого может многое рассказать о темпераменте человека: любит ли он есть осторожно или с жадностью, облизывая или откусывая замороженную массу, пишет Daily Mail.

По ее словам, люди, которые кусают мороженое зубами, смелее и увереннее в себе, даже импульсивны, а те кто предпочитает медленно слизывать подтаявшую массу, облизывать губы, считаются более методичными и расслабленными, терпеливыми и вполне могут оказаться романтиками.

Психолог отметила, что мороженое – один из ключевых продуктов для поддержания состояния комфорта, который может помочь урегулировать эмоциональный фон.

«Психика любителя мороженого вращается вокруг поиска удовольствий и ностальгии», – сказала она.

По словам Хеммингс, то, как быстро человек съедает мороженое, многое говорит и о психике.

«Любители быстро съесть мороженое, скорее всего, энергичны, импульсивны, полны энтузиазма и нетерпеливы, они хотят, чтобы выработка дофамина произошла как можно быстрее. Временами они могут быть беспокойными и немного нервными, поэтому едят быстро, чтобы успокоиться», – добавила специалист.

При этом те, что медленно смакует мороженое и тратит на это целую вечность, как правило, «очень целеустремленны и терпеливы».

«Они сосредоточены на полном чувственном восприятии употребления мороженого: текстуре, вкусе, запахе, приятном ощущении холода», – пояснила психолог.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследование ученых факультета психологии МГУ выявило, что дети в детском саду, чаще других участвующие в жестко-контактных играх, имеют более низкий социометрический статус и могут испытывать трудности с речью и межличностными отношениями.