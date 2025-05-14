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Психолог–бихевиорист раскрыла, что говорит о человеке манера есть мороженое
Психолог Хеммингс рассказала, как манера есть мороженое отражает темперамент
Поведение при поедании мороженого может свидетельствовать о личностных чертах, включая уверенность, импульсивность или терпеливость, рассказала психолог-бихевиорист Джо Хеммингс.
Психолог–бихевиорист Джо Хеммингс считает, что манера поедания мороженого может многое рассказать о темпераменте человека: любит ли он есть осторожно или с жадностью, облизывая или откусывая замороженную массу, пишет Daily Mail.
По ее словам, люди, которые кусают мороженое зубами, смелее и увереннее в себе, даже импульсивны, а те кто предпочитает медленно слизывать подтаявшую массу, облизывать губы, считаются более методичными и расслабленными, терпеливыми и вполне могут оказаться романтиками.
Психолог отметила, что мороженое – один из ключевых продуктов для поддержания состояния комфорта, который может помочь урегулировать эмоциональный фон.
«Психика любителя мороженого вращается вокруг поиска удовольствий и ностальгии», – сказала она.
По словам Хеммингс, то, как быстро человек съедает мороженое, многое говорит и о психике.
«Любители быстро съесть мороженое, скорее всего, энергичны, импульсивны, полны энтузиазма и нетерпеливы, они хотят, чтобы выработка дофамина произошла как можно быстрее. Временами они могут быть беспокойными и немного нервными, поэтому едят быстро, чтобы успокоиться», – добавила специалист.
При этом те, что медленно смакует мороженое и тратит на это целую вечность, как правило, «очень целеустремленны и терпеливы».
«Они сосредоточены на полном чувственном восприятии употребления мороженого: текстуре, вкусе, запахе, приятном ощущении холода», – пояснила психолог.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследование ученых факультета психологии МГУ выявило, что дети в детском саду, чаще других участвующие в жестко-контактных играх, имеют более низкий социометрический статус и могут испытывать трудности с речью и межличностными отношениями.