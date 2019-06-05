Захарова резко отреагировала на снос памятника Жукову в Харькове

Россия настаивает на том, чтобы украинские власти наказали виновных в сносе бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Миллионы людей были шокированы очередной варварской выходкой украинских национал-радикалов», – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, организаторы этой акции ставили задачу протестировать иммунитет украинцев и новой власти на «вирус национализма».

Судя по отклику, большинство украинцев осудили этот акт вандализма, заметила представитель МИД. Захарова предположила, что произошедшее стало попыткой самоутвердиться за счет сноса памятника.

«Фашиствующие элементы при попустительстве местных правоохранительных органов средь бела дня под улюлюканье снесли бюст маршала. А я напомню, что под его командованием советские войска 75 лет назад освобождали Украину от немецких захвачиков», – подчеркнула Захарова.

Также она отметила, что памятник Жукову олицетворяет борьбу всех народов СССР против фашистской Германии, поэтому в России не могут оставаться безучастными к судьбе символов общей героической истории.

2 июня националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.

На снос памятника отреагировали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. В Раде произошедшее назвали издевательством националистов над историей.