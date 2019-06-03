В офисе Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове – это следствие многолетней непродуманной политики властей.

«Ситуация вызвала резонанс, и она является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Она показывает, что должен быть разработан новый механизм для установления диалога между властью и обществом», – сообщила Мендель, передает ТАСС.

Она добавила, что закон о декоммунизации, на который указывали снесшие бюст маршала националисты, содержит положения об исключении для советских деятелей, участвовавших в борьбе с фашистской оккупацией Украины.

Мендель сказала, что президент призвал администрацию Харькова установить «правовую коллизию» инцидента, провести обсуждения с гражданами и выбрать подходящее решение конфликта.

В минувшее воскресенье националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.

Инцидент также комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.