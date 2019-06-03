В Раде оценили снос бюста Жукова в Харькове

Депутат Верховной рады Александр Вилкул назвал снос бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове издевательством националистов над историей.

«Ради нескольких процентов на выборах националисты опять громят памятники и издеваются над историей. Если власть захочет, остановить это можно очень быстро. Наказать по закону нескольких зарвавшихся молодчиков и остановить финансирование их группировок», – написал он в Facebook.

Вилкул также призвал украинцев «объединиться, чтобы остановить этот циничный беспредел».

В воскресенье националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.