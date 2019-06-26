Участвовавший в керченской провокации украинский моряк женился в российском СИЗО

Захваченный после провокации в Керченском проливе украинский моряк Виктор Беспальченко женился в российском СИЗО, сообщил адвокат Николай Полозов.

«Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!» – написал Полозов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что после церемонии бракосочетания молодоженам предоставили для общения один час под присмотром охранников.

Также адвокат пожелал моряку скорейшего освобождения и медового месяца со своей супругой Татьяной не в России.

При этом Полозов назвал Беспальченко военнопленным. Один из пользователей социальной сети прокомментировал, что в виду отсутствия боевых действий украинский моряк не может считаться военнопленным, а захватили его в ответ на незаконное пересечение границы России.

Напомним, по решению суда после провокации в Керченском проливе были арестованы 12 украинских моряков.