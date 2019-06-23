Саакашвили заявил о «крайней наглости» россиян

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью украинским СМИ заявил, что россияне «обнаглели до конца».

В эфире телеканала «112 Украина» Саакашвили прокомментировал последние события в Грузии. «Там в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца, там они устроили нам: привезли нам реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии», – приводит его слова РИА «Новости».

В связи с запретом авиасообщения между Россией и Грузией Саакашвили призвал украинцев ездить на отдых в республику. Он попросил грузинские авиакомпании снизить «нечеловеческие цены», а туроператоров – создать «человеческие условия» для отдыха.

«Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там вместо россиян», – заключил Саакашвили.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию, а в субботу Министерство транспорта приостановило полеты грузинских авиакомпаний на территорию нашей страны.

В Грузии пригрозили «принципиальным» ответом на российские меры. Грузинские авиакомпании собрались осуществлять перевозки из Тбилиси в Москву через Ереван.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией, а также анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.