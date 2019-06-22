В Грузии придумали, как обойти запрет на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 8 июля предложит своим пассажирам полеты из Тбилиси в Москву через Ереван, чтобы таким образом обойти запрет на прямые авиарейсы из Грузии в российские города.

«В том случае, если запреты будут введены с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные полеты Тбилиси – Ереван – Москва», – передает ТАСС заявление компании.

Помимо Georgian Airways в Россию летает еще одна грузинская авиакомпания MyWay Airlines.

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В субботу Министерство транспорта сообщило, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.

Ранее Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ президента Владимира Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией, а также анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.