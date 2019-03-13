Грузинская авиакомпания получила разрешение на полеты в Россию

Авиакомпания Myway Airlines получила разрешение авиационных властей России на полеты в Жуковский и начнет выполнять их с 26 апреля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Руководитель авиакомпании Игорь Апциаури заявил Общественному ТВ Грузии, что разрешения пришлось дожидаться почти год.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю – во вторник, пятницу и в воскресенье, а с июля – четырежды, еще и по средам.

Данная авиакомпания сейчас летает только в Тель-Авив.

В Россию из Грузии сейчас летает Airzena – Georgian Airways. Из России в Грузию летают несколько авиакомпаний.