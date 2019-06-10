Россия выразила готовность обсудить в Женеве ситуацию на Украине

Украинский кризис может стать одной из тем переговоров, в которых глава российского правительства Дмитрий Медведев примет участие в Женеве, сообщил первый заместитель руководителя аппарата кабмина Сергей Приходько.

Медведев 11 июня примет участие в 108-й сессии Международной конференции, приуроченной к столетию Международной организации труда, передает РИА «Новости».

По словам Приходько, «украинская проблематика может стать предметом обсуждения» на двусторонних встречах. Российская сторона «готова к дискуссии по этой теме».

Москва приветствовала вклад Швейцарии в переговорный процесс по ситуации в Донбассе, а также отметила, что с апреля 2015 года Швейцария доставила в Донбасс свыше 12 тыс. тонн гумпомощи.

Приходько также заявил, что Швейцария поступила дальновидно и прагматично, когда не ввела собственных санкций против России.

Напомним, вооруженные силы Украины с начала этой недели наращивают интенсивность огня в Донбассе с использованием тяжелой артиллерии.