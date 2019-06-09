Территорию ДНР стали чаще обстреливать из тяжелой артиллерии

Вооруженные силы Украины с начала этой недели наращивают интенсивность огня в Донбассе с использованием тяжелой артиллерии калибра 152 мм, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Противник с начала текущей недели продолжает наращивать интенсивность обстрелов. ВФУ стали активно применять минометы и артиллерию, количество нарушений ежедневно увеличивается», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

По его словам, также участились случаи ведения огня по ДНР в дневное время.

Обстрелы из орудия калибра 152 мм в последние два года отмечались крайне редко. Кроме того, огонь обычно велся после наступления сумерек и заканчивался утром. Это связано с тем, что сотрудники СММ ОБСЕ не работают по ночам.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась и может выйти из-под контроля.