В ДНР предупредили об угрозе выхода ситуации в Донбассе из-под контроля

Представительство провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась.

Как отметил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, обострение зафиксировано за последние двое суток.

«Количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения, превышает 200 единиц», – приводит его слова РИА «Новости».

«В случае, если командование ООС (так называемой операции Объединенных сил украинских силовиков – прим. ВЗГЛЯД) не прекратит отдавать приказы на обстрелы республики, ситуация на линии соприкосновения может выйти из-под контроля», – сказал Якубов, добавив, что новый виток эскалации неизбежно приведет к еще большим жертвам.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что украинские силовики убивают мирных жителей в Донбассе.