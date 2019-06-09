Киев признал убийства украинскими силовиками мирных жителей в Донбассе

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что украинские силовики убивают мирных жителей в Донбассе.

Мендель прокомментировала предложение представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы письменно зафиксировать запрещение «стрельбы в ответ», когда речь идет о стрельбе по гражданским объектам.

Она заявила, что украинские военные попадаются на «провокации». По версии Мендель, ВСУ подвергаются обстрелу якобы из жилых домов, детсадов и прочих зданий, где находятся мирные граждане, передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

В ответ со стороны ВСУ «начинается обстрел этого дома», в результате «гибнут украинцы».

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что надзорный орган возбудил уголовные дела из-за призыва снять экономическую блокаду Донбасса и из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь