Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призывов снять блокаду с Донбасса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что надзорный орган возбудил дело из-за призыва снять экономическую блокаду Донбасса.

Луценко уточнил, что ведомство возбудило еще одно дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что именно Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду. Однако и представитель России Борис Грызлов, и представители ДНР ранее сообщали, что именно они вышли с этим предложением.

На Украине резко отреагировали на сообщения о том, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.