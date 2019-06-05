ДНР и ЛНР предложили начать диалог с Киевом по снятию экономической блокады

На встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины в Минске представители ДНР и ЛНР предложили немедленно начать прямой диалог с Киевом по решению насущных проблем региона, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«На сегодняшнем заседании группы по экономическим вопросам мы ожидали от новых представителей Украины изменения риторики в пользу конструктивного подхода к переговорному процессу. В связи с этим мы подняли вопрос о налаживании прямого диалога между двумя сторонами конфликта – республиками и Украиной – в рамках работы профильной группы по вопросам экономики», – цитирует Никонорову ТАСС.

Республики предложили согласовать действия по снятию украинской экономической блокады, взаимный порядок пропуска промышленных и гуманитарных грузов, порядок управления промышленными активами, распределение доходов и расходов от них, налаживание компенсационных выплат гражданам республик за ущерб, сказала министр.

Ранее в Донбассе обвиняли нового украинского лидера Владимира Зеленского в неготовности принимать ответственные решения и вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками.