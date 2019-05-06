Пилот рассказал о причинах возгорания двигателей «Суперджета» в Шереметьево

Одной из причин возгорания совершившего аварийную посадку в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 стало расположение двигателей ниже корпуса лайнера, что является характерной особенностью SSJ-100, сообщил пилот «Супреджета» Валерий Горюнов.

По словам Горюнова, причиной возгорания двигателей стала не сама молния. «После попадания молнии в самолет там вышла из строя вся авионика. Пилотам пришлось сажать лайнер в так называемом direct mode – то есть ориентируясь не по приборам, а исключительно на глаз», – сказал он «Ридусу».

Горюнов объяснил, что пилотам «ослепшего» лайнера во время аварийной посадки пришлось исключительно интуитивно определять тангаж, высоту, силу и направление ветра. «Ребята оказались в сложнейшей ситуации. Хотя все мы отрабатываем такую нештатную ситуацию на тренажерах, это в высшей степени экстремальный вариант управления самолетом, с которым не всегда справляются и самые опытные пилоты», – добавил он.

По словам пилота, посадка «вслепую» привела к тому, что лайнер коснулся полосы с большей вертикальной скоростью, чем предусмотрено его конструкцией. Это привело к подлому стоек шасси, и самолет сел на двигатели. «Поскольку самолет был на этот момент полностью заправлен топливом, двигатели моментально вспыхнули – они в «Сухом» расположены ниже корпуса. Ни у какого другого самолета двигатели не крепятся так близко к земле», – пояснил Горюнов.

Он добавил, что такая компоновка двигателей в «Суперджете» опасна не только тем, что при жесткой посадке они моментально воспламеняются, но и тем, что при взлете в них засасывается все, что может оказаться на ВПП – трава, мелкие камушки и даже птицы. Это также может обернуться возгоранием двигателей.

Горюнов, который до SSJ-100 летал на Airbus, заявил, что российский лайнер с точки зрения пилотирования и управляемости ни в чем не уступает американским самолетам – с одной оговоркой: «Если все работает исправно».

«В прошлом году один из эксплуатантов «Сухого», авиакомпания «Якутия», обнаружила, что у ее самолетов произошел излом крепления стабилизатора, все SSJ-100 по всей стране были сняты с рейсов до выяснений причин. Самолеты стали летать снова только после того, как была выявлена и устранена причина появления этих трещин», – вспомнил пилот.

При этом он предостерег от того, чтобы называть SSJ100 «российским лайнером» и тем самым ставить под вопрос способность отечественного авиапрома создать безопасный в эксплуатации самолет. «Узлов российского производства в «Сухом» по минимуму. Российский в SSJ100 в основном его дизайн. А детали и материалы американского, французского и итальянского производства – включая авионику», – уточнил он.

Как сообщили в СК, среди версий трагедии в Шереметьево следователи рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравилисьпродуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.