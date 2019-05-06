«Торнадо-С» получит снаряды повышенной дальности и точности

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получат новые боевые части, сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Специалисты разрабатывают новые боеприпасы повышенной дальности и точности для РСЗО. По словам Лепина, планируется расширить круг задач боеприпасов за счет создания снарядов с новыми типами боевых частей, передает ТАСС.

Также он отметил, что РСЗО нового поколения «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» имеют хорошие экспортные перспективы. Лепин подчеркнул, что концерн будет продолжать работу в данном направлении.

В конце апреля российские военные впервые провели боевые стрельбы из «Торнадо-С». РСЗО «Торнадо-С» начала поступать в войска в начале апреля 2019 года.

Эта модернизированная реактивная система залпового огня созданна на базе РСЗО «Град». Ее особенностью является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. РСЗО была принята на вооружение в 2014 году.

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