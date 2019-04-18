Новые реактивные системы залпового огня «Торнадо» поступили в армию

В Минобороны поступила партия новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо», построенного предприятием «Мотовилихинские заводы» из Перми.

«Группа предприятий «Мотовилихинские заводы» в рамках выполнения гособоронзаказа отправила в подразделения ракетных войск и артиллерии ВС РФ несколько десятков боевых и транспортно-заряжающих машин из состава комплекса РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», – говорится на сайте предприятия.

Директор «Мотовилихи» Александр Анохин отметил, что обязательства по поставкам «Торнадо-С» уже выполнены в полном объеме, и боевые машины, оборудованные этими комплексами, уже отправлены в воинские части.

«Кроме этого, предприятие отгрузило партию РСЗО «Торнадо-Г» в соответствии с трехлетним контрактом», – добавил директор.

«Торнадо-Г» – модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». Ее особенностью является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Эта РСЗО была принята на вооружение в 2014 году.

В феврале глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал, что для РСЗО, в том числе «Торнадо-Г», придумали «умные взрыватели» нового поколения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД