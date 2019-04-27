Российские военные впервые провели боевые стрельбы из «Торнадо-С»

В Астраханской области артиллеристы провели первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Расчеты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», – сообщил Астафьев, передает РИА «Новости».

По его словам, расчеты провели отработку огневых задач одиночными и групповыми ударами с выполнением практических пусков боевых реактивных снарядов. Военнослужащие также отработали заряжание установок боевыми снарядами, практический расчет параметров стрельбы и боевое применение РСЗО.

«В тактическом учении принимали участие более 1 тыс. человек и были задействовано более 100 единиц военной техники», – заключил представитель ЮВО.

РСЗО «Торнадо-С» начала поступать в войска в начале апреля 2019 года.