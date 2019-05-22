На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны

В США выпустили юбилейную монету к 75-летию со дня победы во Второй мировой войне, однако СССР в числе победителей не оказалось.

Американская компания Bradford Exchange, выпустившая монету, выставила ее на продажу. На юбилейной монете можно увидеть изображения флагов США, Великобритании и Франции, однако флаг СССР там отсутствует.

«После четырех долгих лет войны и жертв союзники наконец одержали победу. Величайшему поколению настало время торжествовать и размышлять о потерях и приобретениях этой войны, а также о светлом свободном будущем, лежащим впереди. Теперь вспомните обо всех тех, кто защитил нашу нынешнюю свободу, с нашей юбилейной монетой 75-летия победы во Второй мировой войне. На аверсе изображены флаги наций-союзников: Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, а также даты годовщины», – говорится в описании под товаром.

Юбилейная монета выставлена на продажу за 39,99 доллара. Отмечается, что монета покрыта 24-каратным золотом.