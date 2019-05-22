Россия и Вьетнам установили рекорд по товарообороту

Товарооборот России и Вьетнама установил рекорд, страны договорились активнее использовать национальные валюты во взаиморасчетах, сообщил российский премьер Дмитрий Медведев.

По итогам переговоров Медведева с его вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком были заключены договоренности в сферах строительства, энергетики, туризма, мирного атома, регионального сотрудничества, передает ТАСС.

Так, была подписана программа сотрудничества Министерства строительства и ЖКХ и Министерства строительства Вьетнама на 2019-2024 годы. Минэкономразвития России и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Вьетнама подписали меморандум о сотрудничестве в геодезии, картографии и инфраструктуре пространственных данных, в сферах учетно-регистрационной системы, оценки объектов недвижимости и планирования землепользования.

Также о сотрудничестве договорились Ростуризм и Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама. ООО «Альтарикс» и Вьетнамская корпорация почт и телекоммуникаций будут сотрудничать в информационно-коммуникационных технологиях, а «Ростелеком» и Вьетнамская корпорация почт и телекоммуникаций договорились о сотрудничестве по вопросам продуктов и решений в этой же области.

Также соглашения подписали правительство Калужской области и Народный комитет провинции Биньтхуан. Они договорились осуществлять международные и внешнеэкономические связи в торгово-экономической и социально-культурных сферах.

О продолжении взаимодействия договорились также бизнес объединения России и Вьетнама. Соглашения подписали РСПП и Торгово-промышленная палата Вьетнама, «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палата Вьетнама. Кроме того, договорились сотрудничать Ассоциация юристов России и Ассоциация юристов Вьетнама.

Россия наращивает торгово-экономические связи с Вьетнамом в разных сферах. В частности, на региональном уровне в марте сообщалось, что Курганская область договорилась о сотрудничестве с этой страной в машиностроении; серьезные связи у стран в ОПК – в конце марта Россия поставила Вьетнаму 64 танка.