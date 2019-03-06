Курганская область планирует сотрудничать с Вьетнамом в машиностроении

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги обсудили варианты торгово-экономического сотрудничества региона и социалистической республики.

«Мы готовы двигаться по ряду направлений машиностроения – это автобусы, коммунальная техника и техника для тушения пожаров. Ряд заводов, которые работают в Кургане, производят достаточно широкий спектр оборудования для нефтяной промышленности», – сказал глава региона, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Он также отметил вероятность сотрудничества по работе с фармацевтическими предприятиями, действующими в Курганской области. Предложил Вадим Шумков рассмотреть и возможности экспорта производимых в регионе продуктов питания, по переработке сельхозпродукции.

В рамках рабочего визита в Курганскую область генконсул планирует посетить несколько предприятий. В их числе – Курганский автобусный завод, Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования, а также Центр Илизарова, на партнерство с которым в республике рассчитывают. Нго Фыонг Нги заявил, что Вьетнам заинтересован не только в экономическом, но и культурном взаимодействии.

Наряду со взаимной заинтересованностью, укреплению сотрудничества способствует также принятое главами государств решение о проведении в 2019-м перекрестного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России, отметили в пресс-службе главы региона.