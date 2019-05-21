Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили наблюдательный полет вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов, сообщили в Минобороны России.

«Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 американских ВВС.

Как передает РИА «Новости», продолжительность полета составила более 12 часов.

Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.