Западные СМИ оценили парад Победы в Москве

Журналисты западных СМИ поделились своими впечатлениями после парада Победы в Москве, большинство из них отметило российскую военную технику.

«На параде, посвященном 74-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, приняли участие 13 тыс. военнослужащих и 130 единиц военной техники, начиная с танков Т-34 времен Второй мировой войны и заканчивая мощными комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», – цитирует сообщение ABC News «Российская газета».

В материале также отмечено, что на параде была представлена «самая передовая военная техника России», например, танки Т-14 «Армата» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Журналисты Daily Mail обратили внимание на кабриолет Aurus. Они заметили, что в «режиме парада» машина очень плавно движется со скоростью менее 12 миль в час.

Напомним, в Москве в 2019 году на парад Победы вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники, однако воздушная часть мероприятия была отменена из-за погодных условий.

На параде выступил президент России Владимир Путин. В своем поздравлении он подчеркнул, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны, указав также на недопустимость возведения нацистов в кумиры, глава государства пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

В свою очередь немецкие СМИ удивились, что президент России не упомянул ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном во время выступления на Красной площади.

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