В Германии удивились отсутствию упоминания Ирана в речи Путина на параде Победы

Немецкие СМИ удивились, что президент России Владимир Путин не упомянул ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном во время выступления на параде Победы в Москве.

Во время включения с Красной площади ведущие из студии в Германии спросили у корреспондента Welt, говорил ли президент России об американо-иранском конфликте, передает телеграм-канал «360».

«Нет, Томас, по поводу Ирана Путин прямых заявлений не делал, меня это тоже удивило. Он намного больше говорил о том, как героически советская армия билась во Второй мировой войне», – ответил корреспондент Кристоф Ваннер.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану после решения Тегерана приостановить выполнение ряда его положений.

Напомним, Тегеран заявил, что в течение двух месяцев должно быть подготовлено новое соглашение, иначе Иран начнет обогащать уран.

На такой шаг Иран решился на фоне новых угроз со стороны США.