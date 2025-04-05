Одним из подозреваемых в убийстве девочки в селе Тумкино оказался несовершеннолетний

Tекст: Ирма Каплан

Следователи регионального управления СК задержали двух подозреваемых в убийстве 14-летней девочки, тело которой обнаружили днем ранее в подвале частного дома в селе Тумкино Ульяновской области.

«По результатам проведенного совместно с оперативными сотрудниками комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем СК России по подозрению в совершении особо тяжких преступлений задержаны два местных жителя, в том числе несовершеннолетний», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что по факту совершения разбойного нападения и убийства малолетней в одном из населенных пунктов Тереньгульского района Ульяновской области возбуждено уголовное дело о разбойном нападении и убийстве (ч. 3 ст. 162, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что тело 14-летней девочки было обнаружено в селе Тумкино Ульяновской области. По данным МВД, тело своей дочери с признаками насильственной смерти нашла жительница села в подвале своего дома. Утром следующего дня Волк отчиталась, что правоохранителям смогли установить и задержать подозреваемых.