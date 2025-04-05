  • Новость часаВС России нанесли поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
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    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    26 комментариев
    5 апреля 2025, 13:54 • Новости дня

    Российские дроны уничтожили завод взрывчатки в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, предприятие по производству взрывчатых веществ, которое использовалось для дистанционного минирования освобожденных территорий, было уничтожено в пригороде Запорожья российскими военными, сообщает РИА «Новости». Рогов добавил, что в ходе операции четыре беспилотных летательных аппарата «Герань» нанесли удар по территории частной компании, производящей взрывчатые вещества. Первоначально предприятие выпускало гражданскую продукцию, но позже переключилось на военные нужды. В результате удара произошла вторичная детонация, вспыхнул пожар, и значительное количество взрывчатых веществ было уничтожено.

    По словам Рогова, продукция этого предприятия активно использовалась для дистанционного минирования, что делало его важным элементом в снабжении ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы совершили прорыв на Запорожском фронте, что вывело направление из статического состояния. Боевые действия на этом участке фронта продолжались несколько месяцев, не приводя к значительным изменениям. В ходе атак российские военные не давали украинским войскам принимать стратегические решения.

    3 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения группировки «Днепр» освободили Лобковое в Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Восток» было анесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Разливом, Ялтой, Отрадным, Вольным Полем ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Миропольского, Проходов и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Каменки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новомихайловки, Редкодуба и Нового ДНР.

    ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, два танка, бронемашину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-миллиметровую гаубицу М198. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Северска, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Курдюмовки, Константиновки и Плещеевки ДНР.

    Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов.

    А подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» у Димитрова, Красноармейска, Котлино, Ленина, Удачного, Преображенки и Алексеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и французский VAB. Уничтожены два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.

    1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

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    3 апреля 2025, 22:01 • Новости дня
    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в феврале 2022 года на аэродроме Гостомель под Киевом в результате обстрела украинскими военными, заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй.

    Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.

    Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.

    Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.

    Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.

    Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.

    Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.

    Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    3 апреля 2025, 12:09 • Новости дня
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов

    Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов

    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом, что вызывает ассоциации с интервенцией времен Гражданской войны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.

    Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.

    По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.

    Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.

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    3 апреля 2025, 06:44 • Новости дня
    ВСУ доставили военные грузы на ТЭЦ в Харькове

    ВСУ свозили военные грузы на склады ТЭЦ Харькова, ограничив доступ работникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове на протяжении трех дней украинские военные свозят оружие на территорию одной из тепловых электростанций, ограничивая доступ сотрудников к ангару с грузом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооруженные силы Украины в течение последних трех дней транспортировали военные грузы в складские помещения одной из теплоэлектростанций в Харькове,этом сообщает ТАСС. Марочко добавил, что подвоз груза осуществлялся в ночное время с привлечением автоинспекции и специальных служб.

    Работникам электростанции было запрещено перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Также доступ в промышленные зоны, где расположены ангары с военными грузами, был закрыт на постоянной основе.

    По словам Марочко, вокруг этих складов была организована круглосуточная военизированная охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.

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    2 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    На Украине подтвердили службу генералов из США и Канады в генштабе ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-депутат Украины, описывая события, связанные попыткой СБУ задержать Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост командующего украинским войсками., подтвердил, что более 30 западных высокопоставленных военных участвовали в работе Генштаба ВСУ в Киеве.

    На Украине подтвердили участие западных военных в совещании Генштаба ВСУ в Киеве, сообщило издание «Страна». Борислав Береза, бывший депутат Верховной рады рассказал о попытке ареста главнокомандующего Валерия Залужного спецназом СБУ в 2023 году.

    Береза отметил, что инцидент произошел в центре Киева, когда спецназ штурмовал здание, где находились помимо украинских военных более 30 представителей НАТО и европейских военных. «Это происходило у них на глазах», – сообщил экс-депутат. Он добавил, что для защиты Генштаба был привлечен военный спецназ.

    Береза также сообщил, что Залужный лично вышел к спецназу СБУ, подчеркнув присутствие западных высокопоставленных военных в качестве свидетелей действий СБУ. «Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них – четырехзвездные генералы», – привел Береза слова, якобы сказанные Залужным.

    Позже из офиса президента позвонили с извинениями и попросили «замять ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем доверия в 62%. Спецназ Службы безопасности Украины в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.

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    3 апреля 2025, 12:44 • Новости дня
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о якобы военных преступлениях России на Украине являются «бредом больного», в то время как Запад и Киев планируют «очередной спектакль» в годовщину событий в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы многочисленных военных преступлениях России на Украине «бредом больного», передает ТАСС.

    Она отметила, что эти заявления представляют собой «вредоносную пропагандистскую канонаду».

    Кроме того, Захарова обвинила Запад и киевский режим в подготовке «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче. Она заявила, что это делается для снабжения «зомбоинформацией» украинских граждан и граждан Европейского союза, чьи страны продолжают выделять миллиарды на поддержку киевского режима.

    Захарова подчеркнула, что цель данных действий – сорвать мирные переговоры и обосновать дополнительные многомиллиардные вливания в украинскую экономику.

    «И тогда он был нужен для того, чтобы сорвать мирные договоренности и переговоры и ввергнуть регион в пучину бойни», – добавила дипломат.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.

    Лавров также заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

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    4 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    4 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    3 апреля группировка войск «Север» успешно отразила две попытки ВСУ прорваться на территорию России в Краснояружском районе, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    В ходе операций по зачистке местности в районе Демидовки и окружающих лесных массивов была уничтожена значительная часть живой силы противника.

    Попытки ВСУ пересечь государственную границу с территории Сумской области также не увенчались успехом. Штурмовые группы, выдвинувшиеся из приграничного Мирополья, были обнаружены и уничтожены. По остаткам вражеских сил на российской территории нанесено комплексное огневое поражение.

    Командование ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжает попытки переброски личного состава на российскую территорию. К настоящему моменту более тысячи солдат ВСУ были отправлены на выполнение задач, которые, по мнению экспертов, имели преимущественно политическую цель.

    На других направлениях, таких как Сумское и Волчанское, также продолжается активная борьба с противником. За последние сутки были уничтожены многочисленные единицы вражеской техники, в том числе танки, БТР и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области. На фоне активных боевых действий российские войска взяли в плен двух украинских военных.

    Ранее батальон «Феникс» в момент атаки в Белгородской области с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77.

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    4 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина за последние сутки совершила шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, включая обстрелы газопроводов и электросетей, сообщило Министерство обороны.

    Министерство обороны сообщило о шести новых атаках на объекты энергетической инфраструктуры страны, пострадали газовые и электросети в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Первой атакой, произошедшей 3 апреля, был поврежден газопровод низкого давления в поселке Белая Березка Брянской области, что привело к прекращению газоснабжения бытовых абонентов. Следующая атака была зафиксирована 4 апреля, также в Белой Березке, где ударный беспилотник ВСУ снова повредил газопровод, обслуживаемый МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В результате инцидента население осталось без газа.

    В Тамбовской области, в городе Котовске, 4 апреля в утренние часы в результате атаки был поврежден стальной газопровод, принадлежащий АО «Газпром газораспределение Тамбов», что вызвало перебои в газоснабжении. В Брянской области в тот же день произошли две атаки на энергосети, связанные с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», что оставило без электричества Климовский район и десятки бытовых потребителей.

    Также атака произошла в Липецкой области, где в 08:10 утра был атакован энергообъект в поселке Новониколаевка, что привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей.

    Министерство обороны обращает внимание на то, что ВСУ продолжают ежедневно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на согласие Владимира Зеленского о прекращении таких ударов с 18 марта.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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    4 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Рубио объяснил, как США отнесутся к наступательной операции России

    Tекст: Вера Басилая

    Гипотетическая наступательная операция России даст США понимание о намерениях Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио отметил, что Вашингтону необходимо заранее знать о намерениях Москвы, чтобы корректировать свою политику. Он подчеркнул, что, если россияне начнут наступательную операцию, это станет для США сигналом об отношении Москвы к мирным переговорам, передает RT.

    «Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят они мира или нет», – заявил Рубио в эфире телеканала C-SPAN.

    Кроме того, госсекретарь добавил, что текущие боевые действия между Россией и Украиной являются данностью, которая учитывается в ходе переговоров.

    Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены предвосхищать возможные уступки России и Украины.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине.

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    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    4 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
    Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки Южная группировка освободила Розовку, а группировка войск «Центр» – Успеновку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили Розовку, а с начала недели также Пантелеймоновку в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю было нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиакомплексов ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины и бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России).

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину, в том числе пять американских бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

    В то же время в результате решительных действий подразделений группировки «Центр» освобождена Успеновка, а с начала недели также Запорожье в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и отряду спецназначения «Омега».

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два немецких Leopard, 19 бронемашин, в том числе два французских бронетранспортера VAB, американский бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 27 артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    При этом противник потерял свыше 1505 военнослужащих, пять танков, 18 бронемашин, включая десять американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и 12 полевых складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Разлив и Веселое в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 945 военнослужащих, три танка, бронемашину, 18 орудий полевой артиллерии, включая две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили населенные пункты Щербаки и Лобковое в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 435 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, десять складов с боеприпасами и горючим.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны.

    На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки войск потери противника составили свыше 1910 военнослужащих, четыре танка, 34 бронемашины. Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области. 1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

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    2 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы взяли под контроль село Веселое в ДНР, прорвав последнюю линию обороны ВСУ, сообщили военкоры.

    Подразделения 5-й танковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил России освободили село Веселое на Новопавловском направлении в Донецкой народной республике, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Сообщается, что российские войска зачистили более 200 строений. ВСУ потеряли более 70 человек, три единицы бронетехники и восемь автомобилей военного назначения.

    Сейчас бойцы группировки «Восток» закрепляются на занятых позициях. Военблогер Юрий Подоляка заявил, что в результате боев за Веселое была окончательно прорвана последняя линия обороны ВСУ на этом направлении, что позволило российским войскам закрепиться на новой линии фронта.

    Владимир Рогов сообщил, что ВС России  вошли на южные окраины села Веселое, начав бои за его освобождение, на стыке границ Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Кроме того, российские войска успешно продвинулись на Великоновоселковском направлении.

    Российские войска успешно преодолели первую линию обороны украинской армии у села Богатырь на западе Донецкой народной республики.

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    3 апреля 2025, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
    Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, оставив без электричества и газа тысячи потребителей, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России сообщило о четырех атаках, совершенных Вооруженными силами Украины в течение суток, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Атаки были направлены на различные энергетические объекты в Луганске, Курске, Белгородской и Запорожской областях, что привело к значительным перебоям в электроснабжении и прекращению подачи газа.

    В Луганске в 00:43 был атакован газораспределительный объект «Сватово», в результате чего произошло возгорание и остановка газоснабжения более 11 тыс. потребителей. В Курской области в 02:11 удар беспилотника по энергообъекту компании «Курскэнерго» оставил без электричества более 1,2 тыс. потребителей.

    В Белгородской области в 12:06 артиллерийский обстрел вывел из строя подстанцию «Максимовка», оставив без электричества более 1,7 тыс. потребителей. Также в Запорожской области в 18:00 атака на подстанцию «Васильевка» прекратила электроснабжение для около 9 тыс. потребителей.

    Эти действия, по словам Министерства обороны России, свидетельствуют о неспособности киевского режима соблюсти возможные договоренности по урегулированию конфликта.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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