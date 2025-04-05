Сводный отряд МЧС обезвредил более 2,1 тыс. боеприпасов в Курской области

Tекст: Евгения Карава

Сводный отряд разминирования МЧС России обезвредил в Курской области более 2,1 тыс. боеприпасов, передает ТАСС. За последнюю неделю специалисты обследовали свыше 3 тыс. кв. м сельхозугодий и прилегающих территорий, обнаружив и обезвредив 27 боеприпасов иностранного производства.

В МЧС отметили, что с наступлением активной фазы полевых работ особое внимание уделяется очистке сельхозугодий от вражеских боеприпасов. Командир отряда с позывным «Пегас» сообщил, что поступает множество заявок от фермеров и руководителей сельхозпредприятий об обнаружении суббоеприпасов и боевых частей беспилотников.

Противник использует технические устройства для максимального ущерба, оснащая боеприпасы магнитными датчиками, датчиками движения и системами самоподрыва, реагирующими на изменение электромагнитного поля. Специалисты МЧС предупреждают жителей Курской области о необходимости незамедлительно сообщать об обнаружении подозрительных предметов в экстренные службы по номеру 112 и обозначать опасные места подручными средствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО за ночь сбила 49 украинских беспилотников, включая 16 в Воронежской области и 14 в Белгородской области. В Курской области украинские боевики жестоко избили местного жителя, угрожая ему оружием, за незнание украинского языка.