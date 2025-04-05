Tекст: Александра Юдина

Следственный комитет установил, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики избили мирного жителя за незнание украинского языка, передает ТАСС.

Петренко подтвердила эту информацию, отметив, что преступление сопровождалось угрозами оружием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

В ходе допроса, видео которого предоставлено Следственным комитетом, жена пострадавшего мужчины рассказала, что боевики угрожали, стреляя по земле рядом с коленями. За незнание украинского языка мужчину били по голове.

В настоящее время ведется предварительное следствие, чтобы установить всех причастных к этому преступлению представителей вооруженных формирований Украины.

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