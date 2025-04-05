Минобороны: Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, 14 – над Белгородской.

По данным Минобороны, шесть беспилотников были уничтожены в Курской и еще шесть в Самарской областях. В республике Мордовия было перехвачено три БПЛА. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Накануне силы ПВО России за ночь сбили 107 украинских беспилотников самолетного типа, из которых больше всего – 34 – было уничтожено над Курской областью, а три – над Тамбовской областью.

В Тамбовской области в результате атаки украинских дронов была повреждена труба газопровода и крыша частного дома.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к миру.