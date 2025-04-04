Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.