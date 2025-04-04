За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
Мирошник: Киев атакой БПЛА показывает отсутствие желания мира
Атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, киевский режим атакой 107 беспилотников на территории России продемонстрировал отсутствие стремления к миру, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что количество дронов, отправленных на бомбардировку гражданских объектов, показательнее, чем заявления Владимира Зеленского о стремлении к урегулированию конфликта.
Мирошник указал, что Киев нервно реагирует на продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном.
Дипломат добавил, что такие действия Киева противоречат заявлениям о мирном урегулировании конфликта и прекращении огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую.
Ранее сообщалось, что при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.