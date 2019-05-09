Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану после решения Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что также Путин «поздравил участников совещания с Днем Победы», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «в субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану». Кроме того, «затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке».

Пресс-секретарь добавил, что «состоялся и обмен мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня».

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, Иран приостановил часть обязательств по ядерной сделке.

Тегеран заявил, что в течение двух месяцев должно быть подготовлено новое соглашение, иначе Иран начнет обогащать уран. На такой шаг Иран решился на фоне новых угроз со стороны США.