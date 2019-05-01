Мадуро отказался считать Венесуэлу «колонией гринго»

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе телеобращения к народу заявил, что Венесуэла никогда не станет «колонией гринго».

«Их (оппозиции) целью было устроить шоу. Но они потерпели крах, поскольку народ хочет мира», – приводит ТАСС заявление Мадуро в эфире государственного телевидения.

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Глава Боливарианской Республики также добавил, что его страна никогда не станет «колонией гринго (американцев)».

Накануне власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

После этого советник президента США Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил президента страны Николаса Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения силы против оппозиции.

Отметим, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Каракаса, обращая внимание на тот факт, что подобная авантюра «приведет к всплеску кровопролития и к последствиям, которые отзовутся и за пределами Венесуэлы».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.

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